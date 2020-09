Passaggio di consegne alla Capitaneria di porto, in arrivo il nuovo comandante

Il prossimo 11 settembre il cambio al vertice del Compartimento marittimo. Al capitano di fregata Giuseppe Spera - cui vanno i ringraziamenti della Fit Cisl Calabria - subentrerà un parigrado proveniente da Taranto. Ecco di chi si tratta

Massimiliano Pignatale

Sarà il capitano di fregata Massimiliano Pignatale, proveniente dalla Capitaneria di Porto di Taranto, a subentrare al parigrado Giuseppe Spera al comando della Capitaneria di porto di Vibo Marina. A lui spetterà l’incarico di guidare i circa 200 uomini in forza all’importante struttura territoriale e affrontare gli impegnativi compiti istituzionali assegnati alla Guardia Costiera. Il passaggio di consegne è previsto per il prossimo 11 settembre. Per Spera, che lascia Vibo Marina dopo due anni di comando, all’orizzonte vi è un incarico al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

I ringraziamenti della Fit-Cisl

Al comandante Spera, ringraziamenti per il lavoro svolto, arrivano dal segretario regionale del Dipartimento Marittimo della Fit-Cisl Calabria, Vincenzo Fausto Pagnotta. «Un comandante, una persona sempre disponibile e cordiale con grandi doti umane che ha saputo raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio mandato. Obiettivi raggiunti nonostante l’emergenza pandemica che ci ha coinvolti e soprattutto nonostante le grandi difficoltà operative legate al nostro territorio. Un attestato di stima – prosegue Pagnotta -, nel quale voglio mettere in risalto le numerose azioni messe in atto insieme ai suoi uomini all’insegna della salvaguardia ambientale e della legalità. Un ringraziamento particolare a nome mio personale e di tutta l’organizzazione, per la disponibilità e la collaborazione da sempre avuta, tesa a risolvere le tante e varie problematiche della gente di mare. Al comandante Spera il nostro augurio ad avere sempre maggiori successi. Al neo comandante che subentrerà alla guida della Capitaneria nei prossimi giorni i migliori auguri di buon lavoro».

Due regioni, quattro province e 36 comuni

Con una competenza che comprende 220 chilometri di costa, da Maratea a Nicotera, attraversando due regioni e quattro province (Vibo, Catanzaro, Cosenza, Potenza), quella vibonese è una della Capitanerie di porto più estese d’Italia. I compiti affidati al Compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina lungo questo vastissimo territorio, che comprende ben 36 comuni, sono molteplici e di rilievo, con interventi in materia di sicurezza della navigazione, diporto, salvaguardia della vita umana in mare, ambiente, pesca, demanio. La Guardia costiera-Corpo delle Capitanerie di porto è un corpo tecnico della Marina militare ed è al servizio di diversi ministeri, quali il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il ministero dell’Ambiente, il ministero delle Politiche agricole e il ministero del Lavoro.