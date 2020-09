Marijuana: arrestato dalla Polstrada allo svincolo di Pizzo

Deteneva in auto oltre un chilo di sostanza stupefacente. Il gip lo manda ai domiciliari

Deteneva in auto oltre un chilo di sostanza stupefacente. Il gip lo manda ai domiciliari

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Le pattuglie della sezione della polizia stradale di Vibo Valentia, diretta dal vicequestore aggiunto Antonio De Tommaso, dopo aver proceduto al controllo di un’autovettura nei pressi dello svincolo autostradale di Pizzo Calabro, hanno trovato ben occultata, una busta contenente oltre un chilogrammo di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Il conducente I.P., 37 anni (il nominativo completo e il luogo di residenza non sono stati resi noti dalla Polstrada), è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Dopo la convalida del fermo, il gip ha posto il 37enne agli arresti domiciliari.