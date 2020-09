Coronavirus a Stefanaconi, sale a 10 il numero dei casi positivi – Video

Tre nuovi contagi strettamente collegati ai precedenti si registrano nel paese alle porte di Vibo dove cresce, di conseguenza, la preoccupazione. Due i ricoveri in ospedale

Tre nuovi contagi strettamente collegati ai precedenti si registrano nel paese alle porte di Vibo dove cresce, di conseguenza, la preoccupazione. Due i ricoveri in ospedale

Tre nuovi casi. Salgono così a 10 le persone contagiate dal Sars-Cov2 a Stefanaconi. Il dato è emerso dai tamponi effettuati nella giornata di ieri e il cui esito è stato reso noto quest’oggi. Oltre 30 i test effettuati nella giornata di ieri in modalità drive-in nel piazzale del palazzetto dello sport di viale della Pace a Vibo dal personale del Dipartimento prevenzione dell’Asp sui cittadini di Stefanaconi che si sono segnalati all’autorità sanitaria dopo l’“esplosione” del focolaio (sette casi) all’interno di tre nuclei familiari tra loro imparentati. Anche i tre nuovi casi, del resto, sono collegati ai precedenti. Al momento, quindi, sulla base dei tamponi effettuati pare che il contagio sia rimasto circoscritto entro tale cerchia che conta, purtroppo, anche due ricoveri in Malattie infettive a Vibo. Non manca tuttavia la preoccupazione e lo stretto monitoraggio della situazione sia da parte dell’Asp che del Comune, guidato dal sindaco Salvatore Solano, che ha diramato una dichiarazione ufficiale a video.