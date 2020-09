Coronavirus a Stefanaconi, negativi i primi 100 tamponi nella zona rossa

Nessun nuovo caso di contagio si riscontra tra i cittadini che si sono sottoposti ai test predisposti da Asp e Comune nella giornata di ieri. Oggi effettuati ben 464 tamponi, restano 14 gli attualmente positivi

«Nessun caso positivo si riscontra sui circa 100 tamponi effettuati nella giornata di ieri. Un dato assolutamente confortante, nonostante l’ulteriore caso positivo riscontrato e comunicato dall’Asp in mattinata. Ad oggi i soggettivi positivi al Covid-19 restano 14». A riferirlo in una comunicazione ufficiale è il Comune di Stefanaconi.



«Nella giornata odierna – si aggiunge – sono stati effettuati 464 tamponi. Un risultato straordinario raggiunto grazie all’eccellente lavoro del personale medico dell’Asp, dei tanti volontari e degli amministratori comunali. Lo screening procede senza sosta e già domani potremmo avere l’atteso responso. Considerate le preoccupanti previsioni meteo per la giornata di domani, lo screening, in caso di maltempo, verrà effettuato all’esterno di Palazzo Carullo (Piazza della Vittoria), in modo che al personale medico sia consentito stare al riparo. Si prega di mantenere ordine e compostezza per evitare ritardi e confusione. L’inizio dei test – conclude la nota – è previsto per le ore 9:30. È inutile anticipare l’orario indicato, anche perché la categoria e l’ordine saranno decisi in base ad esigenze organizzative concordate con l’Asp».