Scuole e Covid, sanificate tutte le aule del Vespucci di Vibo Marina

Intervento gratuito della società Megambiente in tutti i plessi dell’Istituto comprensivo concordato con l’assessore alla Cultura Daniela Rotino e la dirigente Maria Salvia

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Inizio d’anno scolastico in tutta sicurezza per gli alunni dell’Istituto comprensivo Amerigo Vespucci di Vibo Marina. In vista della ripresa delle lezioni, in programma lunedì 28 settembre, si è infatti proceduto alla sanificazione delle aule e di tutti gli ambienti scolastici del plesso centrale e dei plessi De Maria, Cementificio, Porto Salvo e Bivona. Un’azione sinergica concordata tra la direzione scolastica, l’assessore comunale alla Cultura Daniela Rotino, esponente della lista Forza Porto Santavenere, e la società Megambiente di Emilio Farfaglia, che ha eseguito del tutto gratuitamente la sanificazione «a tutela del corpo insegnate, degli studenti e di tutte le famiglie legate alla comunità scolastica» com’è stato dichiarato dagli interessati. Operai al lavoro dunque con idonee attrezzature per igienizzare gli ambienti scolastici, compresi arredi e accessori, nell’ambito del contrasto dell’epidemia Covid-19. Un’operazione accolta evidentemente con grande soddisfazione anche dalla dirigente scolastica Maria Salvia che, nel ringraziare assessorato e ditta, si è detta felice di poter offrire un ulteriore elemento di sicurezza e serenità a studenti e famiglie.