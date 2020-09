Due incidenti stradali a Mileto, feriti soccorsi dall’ambulanza

Dopo l'impatto, le persone coinvolte nel sinistro sono state trasferite in ospedale

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Scontro fra due auto alla periferia nord di Mileto. Per cause ancora in corso di accertamento, una Golf di colore bianco è andata ad impattare sulla Statale 18, mentre saliva in direzione di Vibo Valentia, con una Fiat Bravo di colore nero con all’interno due persone di Mileto. Proprio gli occupanti di tale ultima auto hanno avuto la peggio, riportando il guidatore delle contusioni al fianco e altro passeggero delle ferite al naso. Sulla Golf si trovava invece a bordo una famiglia di Rosarno con dei bambini. Anche loro hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del 118 accorsi con un’ambulanza da Vibo Valentia. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco ed i carabinieri.

A circa 300 metri dal primo incidente, un secondo sinistro ha coinvolto uno scooterone ed un’autovettura. A causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, il conducente della moto ha perso l’equilibrio andando ad impattare contro un’auto. In questo caso si registrano per il motociclista solo lievi ferite.