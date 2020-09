Incendio al porto di Vibo Marina, peschereccio in fiamme in banchina – Foto/Video

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Il rogo ha rapidamente avvolto l’imbarcazione causando ingenti danni

Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, si è sviluppato questa sera intorno alle 22 a bordo di un motopeschereccio attraccato alla banchina Generale Malta del porto di Vibo Marina. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’imbarcazione attirando l’attenzione dei presenti che hanno allertato i vigili del fuoco. Sul posto è così intervenuto personale del Distaccamento portuale che ha provveduto ad estinguere il rogo che ha causato ingenti danni. Presenti per i rilievi del caso anche i carabinieri della locale Stazione.