Donna brutalmente pestata a Briatico, omaggio floreale per il procuratore ed i carabinieri

Una madre preoccupata per l’incolumità delle figlie ha voluto così ringraziare gli investigatori con l’auspicio che sia l’inizio di un periodo di tranquillità

Raccoglie adesioni l’appello lanciato dal procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo, in occasione della conferenza stampa per illustrare le fasi della cattura di Bryan Sicari, ritenuto l’autore dell’efferata rapina consumata ai danni di una 75enne di Briatico. In segno di riconoscenza da parte di una madre rimasta nell’anonimatoma “terrorizzata per l’incolumità delle proprie figlie” è stato recapitato un omaggio floreale con il quale la donna ha voluto ringraziare il magistrato e i suoi collaboratori, con l’auspicio che sia l’inizio di un periodo di tranquillità.