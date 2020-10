Cade da un montacarichi a Serra San Bruno, grave 35enne

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che ha trasportato il ferito in ospedale a Catanzaro

Un 35enne è rimasto ferito gravemente dopo essere caduto da un montacarichi a Serra San Bruno. Per cause ancora in corso di accertamento, il montacarichi su cui l’uomo si trovava nei pressi della sua abitazione, si è improvvisamente rotto, scaraventandolo giù da un’altezza di circa tre metri.



Immediato l’intervento dei medici del 118 e poi quello dell’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo all’ospedale Pugliese di Catanzaro.



Al 35enne, ancora cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi, i medici hanno riscontrato vari traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita nonostante la gravità delle sue condizioni.