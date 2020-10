Coronavirus a Vibo Marina, negativi moglie e familiari dell’uomo contagiato

L’esito del tampone effettuato sulla donna, farmacista in un centro del Vibonese, fa tirare un sospiro di sollievo e tranquillizza la comunità

Arrivano buone notizie dall’esito dei primi tamponi effettuati per ricostruire la catena dei contatti avuti dall’uomo di Vibo Marina risultato positivo al Covid. La moglie, farmacista in un centro del Vibonese, è appena risultata negativa, al pari di diversi altri familiari e amici stretti.



Una notizia importante che fa tirare un primo sospiro di sollievo: la farmacista era stata al lavoro prima della scoperta della positività del marito e delle due figlie, ma ad ogni modo nell’esercizio del suo lavoro aveva adottato tutte le misure precauzionali del caso: mascherine, disinfettanti e vetro divisorio con i clienti della farmacia. Altri contatti stretti processati proprio ieri hanno dato esito negativo, mentre si attendono ulteriori verifiche su nuovi contatti. Ma questa prima notizia tranquillizza fortemente l’intera comunità vibonese. La donna, al pari dei familiari più stretti, resta, ovviamente, in quarantena cautelare.