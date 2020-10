Il Giro d’Italia nel Vibonese, ecco tutte le limitazioni al traffico – Video

Da Mileto la carovana toccherà Vibo per dirigersi a Pizzo percorrendo la Statale 18. Predisposti divieti di sosta e di transito: ecco tutte le informazioni utili

Nella giornata di mercoledì 7 ottobre anche Vibo Valentia sarà interessata dal passaggio della quinta tappa del 103° Giro d’Italia Mileto-Camigliatello Silano. La carovana, con partenza dalla cittadina normanna alle ore 10.30, interesserà la provincia di Vibo Valentia fino al Bivio Angitola a Pizzo, percorrendo l’intero tratto della Strada statale 18, con transito nell’abitato di Vibo città previsto intorno alle ore 10.40.



Le strade interessate dal transito della carovana sono: la SS 18 dalla località Aeroporto fino a Vibo Valentia, viale Affaccio, via Dante Alighieri, via Popilia, viale Kennedy, viale Matteotti, via Filanda, via Bucciarelli, SS 18 verso Pizzo. Sulle medesime strade sarà quindi vietata la sosta dalle ore 8 mentre il transito sarà sospeso dalle ore 9.45 circa.



Nella circostanza, fa sapere il Comando della Polizia municipale vibonese, tutte le intersezioni con il percorso interessato saranno presidiate da personale della forza pubblica che curerà la sospensione della circolazione sin dalle ore 8 per poi ripristinarla dopo il passaggio della carovana rosa. Al fine di agevolare il passaggio del giro in condizioni di sicurezza, evitando comunque di incorrere nelle sanzioni previste dal codice della strada, la cittadinanza è invitata a prendere atto dell’informativa attenendosi a quanto disposto e ad evitare l’utilizzo dei veicoli lungo il percorso nell’orario compreso tra le ore 8 e le 11.