Incidente tra Mesiano e Zungri, coinvolte diverse auto: un ferito in ospedale – Video

Il sinistro si è verificato lungo il rettilineo già teatro di altri incidenti. Sul posto 118 e carabinieri

Incidente stradale con diversi automezzi coinvolti lungo la provinciale n. 17, nel rettilineo tra Mesiano e il bivio di Zungri, dove almeno quattro auto, per cause ancora in corso di accertamento (probabilmente per un sorpasso azzardato), sono entrate in collisione poco prima delle 20 di questa sera. Il sinistro è avvenuto in un tratto stradale non nuovo a simili episodi e dove in passato si sono registrati anche incidenti mortali. In questo caso, secondo quanto si apprende, non ci sono feriti gravi, solo uno degli occupanti delle vetture è uscito contuso dall’impatto ed è stato trasportato in ospedale a Vibo per accertamenti dal personale del 118 prontamente intervenuto. Nel luogo dell’incidente anche i carabinieri della competente Stazione per i rilievi di rito e la gestione della viabilità che ha subito rallentamenti ma non è stata interrotta. A complicare le operazioni la pioggia battente caduta sulla zona.