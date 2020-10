In fiamme a Nicotera l’auto di un insegnante

Mezzo distrutto dal rogo e danni anche al porticato di casa. Indagano i carabinieri

Indagini in corso a Nicotera da parte dei carabinieri per far luce sull’incendio che nella notte fra venerdì e sabato ha distrutto una Fiat 500 Abarth parcheggiata in via provinciale a Nicotera. L’autovettura – appartenente a A.D., giovane del luogo – è stata resa inservibile dalle fiamme che lo stesso proprietario del mezzo (precario della scuola) ha tentato, invano, di spegnere prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno causato danni anche al porticato della casa del giovane.