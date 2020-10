Morte Jole Santelli, il cordoglio a Vibo e nel Vibonese

A Palazzo Luigi Razza sospese le commissioni consiliari. Il sindaco Limardo, il presidente della Provincia Solano e diversi amministratori locali hanno manifestato il loro dolore per la scomparsa del presidente della Regione

«Ci ha colti davvero impreparati al notizia della morte della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli. La politica, le istituzioni e soprattutto la Calabria perdono un politico di razza. Piangono una donna che, anche nel momento più difficile della propria vita, fortemente provata da un male che alla fine non le ha lasciato scampo, ha dato un concreto esempio di amore per la propria terra. Personalmente perdo un punto di riferimento politico, una compagna di viaggio sul non sempre agevole percorso della politica, ma soprattutto perdo il calore e la vicinanza di una grande amica. Per chi come me ha conosciuto da vicino Jole Santelli, ed ha avuto modo di apprezzare le capacità politiche e il non comune spirito di umanità di cui era dotata, se ne va un pezzo del proprio cuore. Resta il rammarico, per tutti noi, per i calabresi, di non aver potuto vedere i risultati dell’azione politica che con grande tenacia e determinazione stava portando avanti per ridare la meritata dignità alla nostra Calabria. In questo momento di grande dolore, che getta nello sconforto l’intera regione, ci stringiamo forte alla famiglia Santelli, ed esprimo, a nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza di Vibo Valentia, la nostra vicinanza unita a un profondo sentimento di cordoglio». È quanto riferisce in una nota il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo.

Il presidente della Provincia di Vibo Salvatore Solano esprime «profondo cordoglio a nome mio e dell’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia per la prematura scomparsa della presidente della Regione Jole Santelli. La Calabria perde purtroppo la sua guida politica in un momento così difficile e delicato. La più alta espressione di amore per la Calabria è stata dimostrata dalla presidente Santelli con l’accettazione della candidatura, seppur fosse cosciente del particolare momento della sua vita. Una testimonianza che non può essere dispersa e che deve rafforzare la passione degli amministratori della Calabria nel perseguire obiettivi di sviluppo e di crescita socio-economica della nostra regione».

«Il presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, Rino Putrino, ha condiviso con il sindaco Maria Limardo e con tutti i consiglieri comunali, di sospendere immediatamente almeno per la giornata di oggi, tutte le commissioni consiliari, in segno di cordoglio e di rispetto per la scomparsa prematura della Governatrice Jole Santelli. Una perdita che lascia un vuoto incolmabile anche per il grande amore che questa donna ha sempre dimostrato per la sua terra. Una calabresità contagiosa».

Solidarietà a vicinanza alla famiglia in questo tragico e doloroso momento vengono espresse anche da tutti i consiglieri del gruppo di Forza Italia del Comune di Vibo Valentia. «Una donna che lascerà il segno – scrive il capogruppo di Forza Italia Agostino Naso -, un amore smisurato per la sua terra che l’ha portata nonostante tutto a mettersi al sevizio della sua popolazione fino alla fine dei suoi giorni. Noi che l’abbiamo conosciuta e sostenuta apprezzando le sue qualità umane e politiche con profondo rammarico siamo convinti che con Lei si perde quel valore aggiunto per il rilancio della nostra Calabria. Grazie Jole per quello che hai fatto il tuo esempio sia d’insegnamento per le generazioni future».

«L’emozione profonda che avverto non mi consente di esprimere, ora, tutto quello che provo ma, a caldo, oltre che piangerne la prematura fine, mi sento di ammirare il suo grande coraggio e la sua voglia di andare oltre il limite posto dal male che incombeva sulla sua giovane vita. Jole ha scelto di non arrendersi, di non compiangersi, di non spendere il tempo che le era concesso in prospettive personalistiche ma ha voluto donarsi totalmente alla Sua Calabria, alla Terra che portava nel cuore. Di lei voglio ricordare il sorriso e la positività. Jole consapevolmente ha scelto …ha scelto che il modo migliore di vivere era il servizio, l’ha fatto senza tentennamenti con lo slancio tipico del genere femminile, è stata questa la maternità spirituale di una grande donna di Calabria a cui tutti dobbiamo inchinarci. Che la sua giovane vita spezzata sia d’esempio e di sprone per tutti noi, perché ognuno comprenda che l’esistere deve avere un senso che travalica il particulare per essere degno dell’umanità. Addio Jole dalla tua Tropea che ha goduto del tuo amore e da tutti i tropeani! Addio Jole, non sei vissuta invano!». È quanto dichiara in una nota il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì.

Dal collega sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, il cordoglio «a nome di tutta l’Amministrazione comunale, per la scomparsa della presidente della Regione Jole Santelli e manifesto vicinanza ai familiari ed a tutte le persone che le sono state umanamente accanto. Donna delle Istituzioni, forte, tenace e sempre disponibile al confronto. La presidente – aggiunge il primo cittadino – ha dato l’esempio di cosa possa significare essere calabresi: combattere strenuamente in mezzo a tante difficoltà e spendersi generosamente per il bene della propria comunità».

«Bandiera a mezz’asta fino alla giornata di sabato, per la perdita della Governatrice della Calabria, Jole Santelli. L’Amministrazione comunale di Soriano Calabro, si unisce al dolore che ha profondamente colpito la famiglia di Jole Santelli e la Calabria tutta». Così il sindaco Vincenzo Bartone: «Sono incredulo e addolorato. Con la prematura scomparsa di Jole Santelli, perdiamo un esponente politico capace e caparbio; valorosa rappresentante del partito di Forza Italia e, non per ultimo, donna fiera e coraggiosa. Il mondo è colmo di donne guerriere, combattenti e capaci di fare cose al di fuori del comune. Noi calabresi abbiamo avuto il privilegio di essere governati da un grande, enorme esempio di donna. Oggi ci ha salutato la nostra governatrice Jole Santelli, che questa Amministrazione comunale ha sostenuto con grande convinzione e ammirazione. Da amico, calabrese, esponente di Forza Italia, prima ancora che da sindaco, rinnovo la mia stima alla leonessa, come ero solito definirla. La tua ammirevole tenacia sia da esempio a tutti. Fai buon viaggio Jole. Mancherai moltissimo».

«L’improvvisa e prematura scomparsa della Presidente Jole Santelli ci ha lasciati sgomenti e increduli. Esprimo a nome dell’Amministrazione comunale di Drapia, del Consiglio, di tutti i dipendenti e della intera comunità, sincero e profondo cordoglio alla famiglia. Rimarrà in noi il ricordo di una donna forte che ha deciso di assumere un impegno gravoso per amore della Calabria e dei calabresi, pur cosciente della sua malattia. Questa testimonianza dovrà essere da monito per tutti noi affinché si mettano da parte rancori e divisioni e si operi quotidianamente ed in maniera esclusiva per il bene della nostra terra. Addio Presidente». È quanto riferisce in una nota il sindaco di Drapia Alessandro Porcelli.

«Un lutto improvviso che ci lascia costernati, quello di Jole Santelli. La politica oggi lascia il passo all’umanità di una donna che ha sempre lavorato per la nostra Regione, anche in questo difficile periodo. Forte e sorridente, davanti a tutto e tutti: il suo animo battagliero, che si rivelava in ogni occasione, sarà il ricordo che lascia dentro ognuno di noi. Per non dimenticare la prima donna eletta alla guida della nostra Regione, lavoreremo con la stessa passione per raggiungere traguardi sempre più importanti per la nostra meravigliosa Calabria». Lo dichiarano in una nota i coordinamenti provinciali di Italia Viva di Catanzaro e Vibo Valentia.

«Ci mancherà tanto. La Pro loco di Vibo Valentia esprime tutto il proprio cordoglio per la tristissima notizia della grave perdita della Presidente Jole Santelli, una notizia che ci rattrista profondamente. Il presidente Santelli ha sempre dimostrato il suo encomiabile impegno per migliorare l’immagine della Regione Calabria, tante tantissime le iniziative, e le prese di posizione specialmente in un momento difficile come questo dove una pandemia ha messo in grave difficoltà un’intera economia regionale, cercando di cambiare il volto di una Calabria da troppo tempo ferma al palo, da evidenziare la disponibilità di una donna verso tutti i Calabresi il suo ufficio sempre aperto a tutte le esigenze e problematiche che quotidianamente si presentavano, una doppia lotta sia verso un cambiamento che verso un male terribile, e questo rende la donna presidente uno dei pochi politici rimasti in campo fino all’ultimo, dimostrando il vero amore verso una Regione bisognosa di amore. Addio presidente e buon viaggio. Pur con immenso dolore avverto il dovere di annunciarvi l’improvvisa scomparsa della nostra Presidente Jole Santelli».

