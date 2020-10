Disperso mentre va a funghi nelle Serre, ritrovato a Stilo

Un 76enne di Serra San Bruno non aveva fatto rientro a casa ed i familiari hanno allertato i carabinieri

Ore di apprensione per i familiari di un 76enne di Serra San Bruno che nel pomeriggio si è recato nei boschi alla ricerca di funghi. A dare l’allarme erano stati i familiari non vedendolo rientrare. Fortunatamente, il disperso è stato ritrovato nei boschi della vallata dello Stilaro dai carabinieri della Stazione di Stilo a parecchi chilometri da Serra San Bruno. A coordinare le ricerche, i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno guidati dal capitano Marco Di Caprio. Il 76enne, a scopo precauzionale, è stato portato in ospedale dai militari dell’Arma.