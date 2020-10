Cronaca Ricadi, proseguono le demolizioni di opere abusive a Grotticelle Un nuovo manufatto, realizzato in spregio ai requisiti minimi in materia di ambiente e paesaggio, è stato abbattuto in presenza della Guardia Costiera Di Redazione -

Un nuovo manufatto, realizzato in spregio ai requisiti minimi in materia di ambiente e paesaggio, è stato abbattuto in presenza della Guardia Costiera

Informazione pubblicitaria