Furto con spaccata in pieno centro a Vibo, indaga la polizia

Ignoti hanno infranto la vetrina di un negozio di frutta e verdura prelevando la cassa. Ancora da quantificare la somma prelevata

Furto con spaccata lungo viale Matteotti a Vibo Valentia. A farne le spese, nel pomeriggio di oggi tra le 14 e le 14.30, un negozio di frutta e verdura situato lungo la centralissima via nelle vicinanze dell’ospedale Jazzolino. Qui, ignoti malviventi hanno infranto la vetrina prelevando la cassa dell’esercizio commerciale. Ancora da quantificare il provento del colpo. Sul posto si è portato personale della Squadra volanti della Questura di Vibo che ha avviato le indagini allo scopo di risalire agli autori del fattaccio. In aiuto potrebbero arrivare le immagini registrate dalle tante telecamere di sorveglianza della zona in cui insistono diverse attività e banche. Sul posto anche la Scientifica che ha repertato tracce di sangue, presumibilmente appartenenti al ladro che si sarebbe ferito nell’atto di infrangere la vetrina.