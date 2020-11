In auto con 40 chili di marijuana investì carabiniere: arrestato

Il giovane si trovava in provincia di Firenze e nei suoi confronti è divenuta definitiva una condanna a due anni ed otto mesi

I carabinieri di Pontassieve, in provincia di Firenze, hanno tratto in arresto un 23enne albanese in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Corte di Appello di Catanzaro. Il giovane, già agli arresti domiciliari da alcuni mesi da un parente, deve scontare una condanna definitiva a 2 anni ed 8 mesi di reclusione per produzione e traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono alla metà di gennaio del 2019 quando al giovane, nel corso di servizio di riscontro svolto nell’ambito dell’indagine denominata “Sabbia” dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Firenze (che aveva consentito di disvelare un traffico di marijuana dalle coste albanesi a quelle pugliesi e il successivo trasporto dello stupefacente in territorio toscano), aveva investito un militare dell’Arma mentre si trovava al volante di un’auto nel Vibonese nella quale aveva occultato 40 chilogrammi di marijuana, venendo tuttavia bloccato ed arrestato. Per lui, già in custodia cautelare, dopo la condanna definitiva si sono aperte le porte del carcere di Sollicciano dove finirà di scontare la pena.