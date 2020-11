Emergenza Coronavirus, il sindaco di Vibo chiude tutte le scuole

Maria Limardo recepisce il suggerimento dell’Asp e dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado

«Alla luce della comunicazione pervenuta dall’Asp ho emanato un’ordinanza per la chiusura già da domani di tutte le scuole di ogni ordine e grado». È quanto scrive, dal proprio profilo ufficiale Facebook, il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo in adesione al suggerimento del dipartimento Prevenzione dell’Asp di Vibo che, in virtù dell’aumento dei contagi, ha consigliato ai sindaci di adottare provvedimenti di sospensione della didattica in presenza nelle scuole di primo grado fino al 3 dicembre. LEGGI QUI