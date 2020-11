Pistola dentro casa, obbligo di firma per due fratelli di Nicotera

Il Tribunale del Riesame rigetta l’appello della Procura che chiedeva una diversa misura cautelare

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia nei confronti di Pantaleone Lentini e Francesco Lentini, rispettivamente di 30 e 28 anni, di Comerconi di Nicotera, entrambi difesi dall’avvocato Francesco Capria. Il pm aveva impugnato l’ordinanza emessa dal gip di Vibo Valentia con la quale è stata applicata nei confronti dei due Lentini la misura dell’obbligo di firma a seguito dell’arresto in flagranza per la detenzione di una pistola 9×21 con matricola abrasa, più otto colpi all’interno del caricatore.

Il difensore di fiducia, avvocato Francesco Capria, all’udienza camerale di discussione tenutasi innanzi al Tribunale del Riesame, ha evidenziato che il rispetto delle prescrizioni ed il lasso temporale intercorso dal momento dall’arresto consentiva di ritenere insussistente il requisito dell’attualità delle esigenze cautelari dovendosi, al contrario, ritenersi notevolmente affievolite. Il Tribunale del Riesame ha quindi confermato l’ordinanza impugnata.



I due fratelli sono entrambi noti alle cronache. Nel giugno del 2017 Francesco Lentini è stato denunciato con l’accusa di aver favorito la latitanza del boss Pantaleone Mancuso, detto “l’Ingegnere”, catturato il 28 giugno 2017 dai carabinieri di Joppolo e Nicotera e dai militari dell’Arma della Compagnia d’intervento operativo del XIV battaglione “Calabria” dopo un anno di irreperibilità.Francesco e Pantaleone Lentini ancora prima sono stati condannati perla coltivazione di una maxipiantagione composta da oltre 80mila piante di marijuana scoperte dalla polizia nell’agosto del 2013 nella zona Casilino di Roma. Nell’occasione era stata trovata anche canapa indiana già essiccata per un peso complessivo di 54 chili.