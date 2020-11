Cronaca

Primo Piano Il coronavirus fa una vittima all’ospedale di Vibo: è un 67enne di Nicotera Per anni residente a Bergamo, dopo la pensione aveva fatto rientro in paese. Tre settimane fa aveva accompagnato la moglie a Milano per una visita. Nel viaggio di ritorno i primi malesseri Di Redazione -

Per anni residente a Bergamo, dopo la pensione aveva fatto rientro in paese. Tre settimane fa aveva accompagnato la moglie a Milano per una visita. Nel viaggio di ritorno i primi malesseri

Informazione pubblicitaria