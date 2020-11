Alluvione di Crotone, i Vigili del fuoco di Vibo inviano uomini e mezzi

Una colonna mobile composta da quattro veicoli e nove unità è partita alla volta del capoluogo pitagorico colpito da intense precipitazioni

Informazione pubblicitaria

Una sezione operativa di Colonna mobile del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia è partita oggi pomeriggio diretta a Crotone per partecipare alle operazioni di soccorso connesse al violento nubifragio che ha interessato la provincia ionica. La sezione operativa inviata è composta da nove uomini e quattro mezzi operativi nonché da un’idrovora per le operazioni di prosciugamento e da un gommone per le attività di soccorso.