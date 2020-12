Paura in autostrada, bisarca in fiamme allo svincolo di Pizzo – Foto

Grande dispiegamento di uomini e mezzi del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Vibo. A bordo dell’autoarticolato sette veicoli

Informazione pubblicitaria

1 di 5

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di una bisarca nei pressi dello svincolo autostradale di Pizzo Calabro. Il mezzo, che trasportava sette automezzi tra cui un furgoncino, transitava sull’A2 ed era diretto ad Aprilia. L’autista, accortosi dell’incendio originatosi da uno pneumatico, ha imboccato la rampa di uscita dell’autostrada e si è fermato in prossimità dell’incrocio con la SS 18. Sul posto sono intervenute quattro autopompe, un’autobotte, due fuoristrada con complessivi 14 vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento portuale. Sono ancora in corso le operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza