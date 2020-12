Covid, a Cessaniti test rapidi per i bimbi della primaria dopo la positività di una maestra

La campagna screening era già in programma ma è stata anticipata a seguito di una insegnante contagiata. Il caso rientra nel focolaio di Piscopio

Partiranno oggi i test rapidi per i piccoli allievi della scuola primaria di Cessaniti. La campagna screening – su base volontaria – è stata fortemente voluta dal sindaco Francesco Mazzeo a scopo precauzionale. Era già in programma ai primi di gennaio, prima del rientro a scuola dopo le feste di Natale, ma il primo cittadino ha voluto anticipare di qualche giorno. Tra i contagiati del focolaio di Piscopio, infatti, anche una maestra che presta servizio a Cessaniti e Pannaconi. Ragioni che hanno spinto l’amministrazione comunale ad avviare subito con i controlli.

I test per i bimbi della primaria

Il test viene effettuato in modalità drive in nei pressi del Comune. Nella prima giornata vengono sottoposti a test le classi di Cessaniti, domani l’appuntamento (dalle ore 15) è fissato per quelle di Pannaconi: «Se dovessero emergere casi di contagio – fa presente il sindaco Mazzeo – allargheremo lo screening alla famiglia. Il servizio è reso possibile grazie anche alla collaborazione dell’infermiere Emanuele Cirianni che si è offerto in maniera del tutto volontaria».

Il lavoro dell’Asp

I focolai a Fabrizia e Piscopio stanno impiegando con particolare intensità l’Asp di Vibo Valentia ma – fa infine sapere il primo cittadino – l’ente è già al lavoro per ricostruire tutti i contatti avuti dall’insegnante che si è recata nei due centri fino al 22 dicembre scorso.