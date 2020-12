Botti venduti senza licenza a Vibo: sequestro da 135 chili

Il materiale pirotecnico era esposto per la vendita all’interno di un dell'esercizio commerciale. Denunciato il negoziante

Il materiale pirotecnico era esposto per la vendita all’interno di un dell'esercizio commerciale. Denunciato il negoziante

Informazione pubblicitaria

A Vibo Valentia, la polizia, durante controlli specifici ad alcuni esercizi commerciali in un negozio ha trovato materiale pirotecnico esposto per la vendita, pur essendo il titolare dell’esercizio commerciale sprovvisto dell’apposita licenza. Sequestrati 135 chili di materiale abusivamente detenuto e denuncia del commerciante per detenzione abusiva di prodotti esplodenti e articoli pirotecnici.