Coronavirus, a Tropea 17 casi positivi: la nota del Comune

I contagi nella scuola dell’infanzia Cottolengo sono quattro. L'ente rassicura: «Nessun focolaio»

Diramato il bollettino in merito alla emergenza coronavirus a Tropea. Il Comune, in merito alla situazione presso la scuola dell’infanzia del Cottolengo, conferma quanto anticipato da IlVibonese nelle scorse ore: «Lo screening capillare eseguito martedì 29 scorso – si legge – ha evidenziato solo due casi di positività al Covid-19 che si vanno a sommare agli altri due già noti. La situazione – si fa rilevare – non desta alcuna preoccupazione. Nessun focolaio è, dunque, divampato».

Ad oggi, specifica il documento redatto da palazzo Sant’Anna: «i soggetti attualmente positivi / in isolamento sono 17. L’elenco è aggiornatissimo». Il bollettino verrà nuovamente pubblicato «non appena vi saranno nuovi dati da parte dell’Asp».