Coronavirus Stefanaconi, al via lo screening sulla popolazione scolastica

Il programma definito nel corso di una riunione con la Croce rossa. I test saranno estesi anche a commercianti, operatori ecologici, dipendenti comunali e tirocinanti. Stabili i casi positivi ma si registra un ricovero ospedaliero

Riunione operativa nel pomeriggio di oggi al Comune di Stefanaconi tra gli amministratori comunali, la Polizia locale e la Croce rossa italiana, rappresentata dalla presidente provinciale Caterina Muggeri. All’ordine del giorno la programmazione dei tamponi per la popolazione scolastica locale in vista della riapertura delle scuole programmata per lunedì 18 gennaio, ma anche il monitoraggio del contagio da Covid che in paese registra allo stato 12 casi attivi. Sul punto il sindaco Salvatore Solano ha chiarito che «non vi sono, fortunatamente, nuovi casi da segnalare» ma che «si deve registrare purtroppo il ricovero di una nostra concittadina cui vanno gli auguri di pronta guarigione».

Sul fronte dei provvedimenti si è optato per «maggiori controlli sul rispetto delle norme anti-Covid» e sull’estensione della platea dei tamponi che, oltre a tutta la popolazione studentesca, riguarderà anche «i titolari delle attività commerciali, operatori ecologici, dipendenti comunali e tirocinanti».

Lo screening si svolgerà a Palazzo Carullo, in piazza della Vittoria, venerdì 15 gennaio e sarà coordinato dalla Croce rossa. Questo il programma: ore 8.30 Docenti e personale Ata; ore 9:30 Alunni scuola primaria (prima e seconda classe); ore 10:30 Alunni Scuola primaria (terza, quarta e quinta classe); ore 11:30 Alunni scuola secondaria; ore 12:30 genitori alunni scuola dell’Infanzia; ore 13:30 Titolari attività commerciali, operatori ecologici, dipendenti comunali, tirocinanti.

Lunedì 18 gennaio «tutte le scuole di Stefanaconi, infanzia, primaria, secondaria di primo grado, riprenderanno regolarmente le lezioni, salvo diversa disposizione».