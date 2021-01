Nove “casi dubbi” a Stefanaconi, sospesa la decisione sulla riapertura delle scuole – Video

Il dato emerge dallo screening eseguito dalla Croce rossa nella giornata di oggi. Ora si attende l’esito dei tamponi molecolari per valutare il rientro in classe

Informazione pubblicitaria

Nove “casi dubbi” su 200 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi nell’ambito dello screening propedeutico al ritorno in aula in presenza a Stefanaconi. È questo il dato – evidentemente da approfondire – reso noto dal sindaco Salvatore Solano in una comunicazione diramata in serata. Il responso dovrà essere ora verificato attraverso tamponi molecolari. Dall’esito di questo ulteriore test dipenderà la decisione sulla riapertura delle locali scuole, allo stato prevista per lunedì 18 gennaio. Per “dubbi”, viene precisato, s’intende che il tampone non ha dato un risultato univoco né in senso positivo né in senso negativo.



Lo screening è avvenuto questa mattina ed ha coinvolto gli alunni delle scuole dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado grazie alla disponibilità della Croce rossa italiana di Vibo Valentia. Il monitoraggio è stato esteso anche ai commercianti locali, agli operatori ecologici, ai dipendenti comunali e ai tirocinanti. Secondo quanto si apprende informalmente i casi dubbi riguarderebbero – tra gli altri – due bambini e quattro insegnanti.