Operazione Faust, ecco i nomi di tutti gli arrestati

Sono 49 in totale le persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip distrettuale di Reggio Calabria. Trenta in carcere, 19 ai domiciliari: tra loro il sindaco di Rosarno Idà

Sono 49, in totale, le persone raggiunte da provvedimento cautelare nell’ambito dell’inchiesta “Faust” della Dda di Reggio Calabria. Trenta di loro sono finite in carcere, mentre 19 sono andate agli arresti domiciliari. Fra gli indagati vi sono anche il sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà, ed il consigliere comunale Domenico Scriva. Per il sindaco l’accusa è di scambio elettorale politico mafioso.

Indagati cui è stata applicata la misura cautelare in carcere:

Raffaele Belcastro, 61 anni

Salvatore Belcastro, 30 anni

Angelo Caccamo, 37 anni

Raffaele Cammariere, 60 anni

Antonella Caponigro, 43 anni

Salvatore Carlo, 46 anni

Andrea Cucinotta, 37 anni

Antonio Cutano, 46 anni

Francesco Cutano, 64 anni

Luigi Cutano, 42 anni

Sergio Gambardella, 57 anni

Giovanni Grasso, 28 anni

Francesco Ieraci, 38 anni

Angelo Iorio, 57 anni

Diego Lamanna, 42 anni

Francesco Longo, 52 anni

Vincenzo Longo, 57 anni

Giuseppe Mallamace, 68 anni

Domenico Marino, 31 anni

Giuseppe Messina, 41 anni

Teodoro Montenegro, 33 anni

Angela Pace, 25 anni

Giuseppe Pace, 51 anni

Domenico Pepè, 65 anni

Domenico Pisano, 70 anni

Francesco Pisano, 65 anni

Salvatore Pisano, 73 anni

Vincenzo Pisano, 61 anni

Salvatore Scarcia, 53 anni

Giuseppe Spada, 41 anni

Indagati posti agli arresti domiciliari:

Salvatore Cascone, 62 anni

Giuseppe Consiglio, 36 anni

Antonio Ferrinda, 37 anni

Rocco Fusca Cono, 53 anni

Giuseppe Iannace, 71 anni

Giuseppe Idà, 39 anni

Antonio Ierace, 71 anni

Domenico Longo, 72 anni

Mattia Ligato, 23 anni

Pasquale Minella, 61 anni

Biagio Moretto, 61 anni

Rocco Occhiato, 46 anni

Salvatore Paladino, 56 anni

Ruggero Palermo, 73 anni

Franco Panariello, 57 anni

Marco Petrini, 26 anni

Domenico Scriva, 64 anni

Giuseppe Seminara, 42 anni

Rosa Sica, 55 anni