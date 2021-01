Covid, quinta vittima in 19 giorni nel focolaio di Piscopio

Deceduta un’86enne ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Germaneto. Da oggi la frazione non è più zona rossa

Salgono a cinque le vittime in 19 giorni nella frazione Piscopio di Vibo Valentia, dove è in atto un focolaio che, comunque, sembra stia regredendo: ad oggi sono circa 200 i positivi a fronte degli oltre 340 nel periodo più difficile, a cavallo tra Natale e Capodanno scorsi. L’ultima vittima in ordine di tempo è donna di 86 anni che era ricoverata in gravi condizioni da circa 20 giorni nel Policlinico universitario di Germaneto di Catanzaro. La frazione, che conta circa 2000 abitanti, da oggi non è più zona rossa, tuttavia il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, con una propria ordinanza sindacale ha disposto la chiusura delle scuole del paese per tutta la settimana in quanto resta ancora alto il rischio contagio.