Cronaca Casetta in legno incendiata a Coccorino mare, indagano i carabinieri In fiamme anche mobili, elettrodomestici, motori fuori bordo e diversi attrezzi da pesca. La struttura presa di mira è a pochi metri dal terreno sequestrato per via di lavori abusivi che hanno finito per sfregiare il lungomare Di G. B. -

