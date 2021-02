Covid, torna a salire il numero dei contagi, altri 25 casi nel vibonese e due decessi

L’ultimo report del dipartimento Tutela della salute registra in tutta la Regione 318 nuovi infetti. Nelle ultime 24 ore sono morte 7 persone

Torna a salire il numero dei contagi nel vibonese che registra altri 25 nuovi casi di positività al Covid e due vittime. Questi i dati comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. Nella provincia di Vibo Valentia sono attualmente 447 i positivi, 14 dei quali sono ricoverati, mentre 443 in isolamento domiciliare. Dall’inizio della pandemia, nel vibonese, sono decedute 40 persone affette dal virus della Sars-Cov2

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 497.810 persone per un totale di tamponi eseguiti 526.244. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 33.426 (+318 rispetto a ieri), quelle negative 464.384. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: CASI ATTIVI 3.747 (55 in reparto AO di Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano; 5 al presidio ospedaliero di Acri; 8 al presidio ospedaliero di Cetraro; 11 all’Ospedale da Campo; 8 in terapia intensiva, 3.649 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.132 (5872 guariti, 260 deceduti).

Catanzaro: CASI ATTIVI 1.937 (22 in reparto all’AO di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 14 in reparto all’AOU Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1.889 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.991 (2.903 guariti, 88 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 200 (15 in reparto; 185 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.435 (2393 guariti, 42 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 447 (14 ricoverati, 433 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.419 (2379 guariti, 40 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.249 (83 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 8 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 2.148 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.510 (10.334 guariti, 176 deceduti). –

Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 115, Catanzaro 32, Crotone 6, Vibo Valentia 25, Reggio Calabria 140.