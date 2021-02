San Calogero, notizie confortanti sulle condizioni del 17enne sbalzato da cavallo

Il ragazzo, operato al cranio, si trova ancora in Terapia intensiva all’ospedale di Catanzaro. Tuttavia, apre gli occhi e risponde agli stimoli dei sanitari

Arrivano notizie confortanti riguardo alle condizioni di salute del 17enne, F. D., vittima circa una settimana fa di una brutta caduta da cavallo mentre attraversava il corso principale di San Calogero. Il decorso post operatorio, dopo l’intervento alla testa subito presso l’ospedale di Catanzaro, da quel che si apprende sembra procedere bene. Trascorse le 48 ore di tempo che i medici si erano dati prima di sciogliere la prognosi, il ragazzo starebbe lentamente migliorando. Non che il pericolo sia definitivamente scampato. Tuttavia, facendo i dovuti scongiuri, dopo la trepidazione dei primi giorni il peggio sembra essere passato.

Il 17enne si trova ancora nel reparto di Terapia intensiva del nosocomio catanzarese. Ci dovrebbe rimanere ancora per altri dieci giorni. A tratti i medici lo svegliano dal coma farmacologico e, per fortuna, apre gli occhi e sembra rispondere agli stimoli. Dopo l’operazione al cranio i sanitari sono, nel frattempo, intervenuti anche sulle fratture riscontrate alle braccia. Per quanto riguarda le problematiche al bacino, avrebbero invece deciso di attendere che il quadro clinico migliori ulteriormente.

Al momento dell’incidente, prima di cadere per terra, il giovane aveva sbattuto violentemente su un pilastro in cemento armato posto all’ingresso di una tabaccheria. Subito dopo, vista la criticità delle sue condizioni di salute, era stato trasportato in elisoccorso all’ospedale della città capoluogo di regione. Da lì il provvidenziale intervento dei sanitari e una lunga catena di preghiere levatasi alta, soprattutto nel paese natio, che, a questo punto, sembra stiano dando i loro frutti.