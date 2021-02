Condannato per un omicidio a Santa Domenica, latitante arrestato in Sardegna

Il 32enne deve scontare una pena residua di quattro anni di carcere per l'aggressione avvenuta il 12 agosto del 2016 e costata la vita al circense Werner De Bianchi

Si rifugiava in Sardegna da diverso tempo ed era ricercato perché doveva scontare una condanna per un omicidio avvenuto il 12 agosto del 2016 a Santa Domenica di Ricadi, nel Vibonese, in Calabria. I Falchi della Squadra mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato Iulian Andrei Dodu, 32 anni, cittadino romeno. L’uomo deve scontare quattro anni e un mese di reclusione per l’omicidio del circense Werner De Bianchi, 36 anni.

L’arrestato, all’epoca dei fatti, insieme ad altre due persone, lavorava nel circo Orfei. I tre avevano avuto una discussione con il circense, poi finita con un’aggressione a

coltellate. Il 36enne fu trasportato all’ospedale di Tropea dove morì. Dopo il delitto l’uomo ha fatto perdere le sue tracce, trasferendosi in Sardegna. I falchi della squadra mobile, durante i consueti controlli in piazza del Carmine, lo hanno bloccato e, nonostante non avesse documenti e cercasse di eludere il controllo, lo hanno identificato e arrestato.