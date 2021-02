Anno 2020, i carabinieri forestali tracciano un bilancio delle attività svolte nel Vibonese

Per i militari del tenente colonnello Lopez un impegno incessante a tutela dell'ambiente e della salute pubblica

Informazione pubblicitaria

I carabinieri forestali della provincia di Vibo Valentia, al comando del tenente colonnello Gaetano Lorenzo Lopez, traggono un bilancio del loro impegno nel 2020 per la tutela e la salvaguardia dei boschi, del territorio, della fauna e della flora e, più in generale, dell’ambiente. Questa attività, condotta dalle sei stazioni carabinieri forestali e dal Nucleo investigativo ambientale agroalimentare e forestale, è stata perseguita attraverso la prevenzione e il contrasto di diverse illecite azioni di inquinamento, alterazione e distruzione degli ecosistemi naturali. Sono stati contestati 235 illeciti amministrativi (per un importo complessivo di circa 245.000 euro) e 39 illeciti penali. Le principali azioni illegali contestate sono state l’abbandono dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche con l’impiego di sistemi di videosorveglianza.

«Uno dei casi più rilevanti – si legge nel bilancio dei carabinieri forestali – ha riguardato alcune ditte che illecitamente avrebbero smaltito il fresato d’asfalto, derivante dal rifacimento del manto stradale, spargendolo sui territori posti all’interno del Parco Regionale delle Serre. Sono state scoperte e sanzionate azioni fraudolente per il rilascio illegale di autorizzazioni al taglio di boschi. Sono stati, inoltre, contestati scarichi industriali illeciti da parte di industrie dedite alla produzione di ‘ndujia e di prodotti lattiero caseari».

L’impegno operativo ha riguardato anche il settore della tutela della salute e dell’ agroalimentare dove sono stati contestati 29 illeciti amministrativi con importo complessivo di circa 34.000. Le principali violazioni hanno riguardato la mancanza di tracciabilità dei prodotti e la non corretta etichettatura degli alimenti. I carabinieri forestali hanno partecipato anche ai controlli per il rispetto delle misure di contenimento della pandemia covid-19, in particolare nelle località rurali e montane, effettuando 580 servizi e controllando 1250 persone.