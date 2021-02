Alunno positivo al Covid, chiusa la scuola di Montesoro a Filadelfia

Il risultato del test antigenico ha indotto il sindaco De Nisi ad emettere un’ordinanza che resterà in vigore fino al 22 febbraio. Prevista la sanificazione dei locali

Positività al tampone antigenico per un alunno frequentante la scuola primaria di Montesoro, frazione di Filadelfia. Il sindaco Maurizio De Nisi ha pertanto disposto la chiusura del plesso, che fa capo all’Istituto comprensivo e che comprende la Primaria e la scuola dell’Infanzia, da oggi, giovedì 18 febbraio, fino a lunedì 22 febbraio. Il provvedimento è contenuto nell’ordinanza n. 90 del 17 febbraio 2021 con la quale si dispone, appunto, «in via precauzionale e prudenziale la chiusura della Scuola Primaria e Infanzia “Plesso Montesoro” dal 18 al 22 febbraio, salvo ulteriori valutazioni. Si procederà alla sanificazione dei locali scolastici nella giornata di venerdì 19. Si raccomanda a tutti di non diffondere ingiustificati allarmismi».