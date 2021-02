Nuovo incidente alle porte di Mileto, tre auto coinvolte e tre feriti – Foto

Ancora un sinistro stradale in località Baracconi. Traffico temporaneamente interrotto lungo la Statale 18 per consentire le operazioni di soccorso

Ancora un incidente stradale alle porte di Mileto. Lungo la Statale 18, in località Baracconi, tre vetture sono rimaste coinvolte in un sinistro le cui cause sono in corso di accertamento. Il bilancio è di tre feriti, tra cui un minore, trasportati in ospedale a Vibo dal personale sanitario intervenuto prontamente sul posto. Al momento dei soccorsi tutte e tre le persone si presentavano vigili e rispondevano agli stimoli.



Coinvolti nell’incidente un pick-up con due persone a bordo uscite indenni dall’impatto, una Dacia Sandero con altrettanti occupanti e una Volkswagen New Beetle con il solo guidatore. Sul posto sono intervenuti anche i militari di Guardia di finanza e carabinieri, i Vigili del fuoco e l’Anas per le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della viabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Il traffico al momento viene deviato su viabilità locale segnalata sul posto. Si tratta dell’ennesimo incidente che si registra nello stesso tratto stradale.