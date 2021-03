Covid, un morto nel Vibonese e zero nuovi casi. Ma i tamponi processati a Catanzaro sono solo 4

Il bollettino regionale della Calabria registra 102 contagi e 5 decessi. La provincia più colpita è Reggio con 43 positivi

Sono 102 i nuovi contagi da coronavirus in tutta la Calabria. In provincia di Vibo Valentia non ci sono nuovi positivi ma nel bollettino della Regione si registra un morto. I casi attivi sono in totale 424 (ieri erano 471). Tra questi figurano 16 ricoverati, 408 in isolamento domiciliare (ieri erano 455). 3.163, invece, i casi chiusi. Il dato comprende 3.107 guariti e 56 deceduti da inizio pandemia. I tamponi provenienti dal Vibonese e processati nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro – tuttavia – sono stati solamente 4. Nessuno dei test analizzati ha dato esito positivo.

Il bollettino regionale

Nel resoconto della Regione si rileva che in Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 554.680 soggetti per un totale di 587.436 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 38.133 (+102 rispetto a ieri), quelle negative 516.547. Cinque i decessi. Nelle altre province i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: casi attivi 2.414 (35 in reparto AO di Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano; 5 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 1 all’Ospedale da Campo; 5 in terapia intensiva, 2.351 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.605 (8.313 guariti, 292 deceduti).

– Catanzaro: casi attivi 1.531 (18 in reparto all’AO di Catanzaro; 2 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 4 in reparto all’AOU Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1.501 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.798 (3.699 guariti, 99 deceduti).

– Crotone: casi attivi 167 (9 in reparto; 158 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2683 (2640 guariti, 43 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1.679 (80 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 8 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.582 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.310 (13.107 guariti, 203 deceduti).

– Altra Regione o Stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 18, Catanzaro 26, Crotone 15, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 43, altra Regione o Stato estero 0. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 163.