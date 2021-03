Perdita d’acqua al Carmine, l’assessore Russo: «Situazione complessa, stiamo lavorando»

E sul cantiere che limita la circolazione alla rotonda di via degli Artigiani spiega: «Impegnati da 10 giorni per un intervento risolutivo»

«Purtroppo al Carmine la perdita non è una, ma almeno tre che abbiamo individuato grazie all’utilizzo di geofoni. Stiamo organizzando l’intervento, che non è la mera e semplice eliminazione di quel rigagnolo».

L’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giovanni Russo, interviene sulla perdita d’acqua che da settimane scorre lungo la Scesa del Carmine. Situazione segnalata dai residenti che lamentano il mancato intervento del Comune. Russo, però, assicura che il problema è all’attenzione dell’Amministrazione.

L’assessore, poi, con riferimento a quanto scritto da Il Vibonese, ha dato spiegazioni anche in merito ai lavori in esecuzione nei pressi della rotonda stradale di via degli Artigiani.

«Ci stiamo lavorando da 10 giorni – spiega – e anche in questo caso si tratta di un intervento complesso, perché non si tratta della semplice ricolmatura della voragine che si è creata, ma riguarda il rifacimento di 100 metri di condotta della rete di raccolta acque bianche con i relativi pozzetti. Proprio la vetustà di questo tratto ha causato negli anni tale problema ma mai nessuno era intervenuto».

Non resta che prendere atto dell’impegno assicurato dall’assessore, ma continua a destare perplessità una tempista estremamente lunga per la soluzione di disagi che si trascinano da molte settimane e per l’approssimazione con cui è stata gestita la segnaletica in vista della rotonda. Situazione che per molti giorni ha costretto gli automobilisti ignari provenienti da via Papa Giovanni Paolo II a tornare indietro dopo aver scoperto che non potevano continuare verso il centro cittadino a causa del cantiere transennato.