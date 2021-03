Covid: in Calabria 228 nuovi positivi e un morto, aumentano i casi anche a Vibo Valentia

L'ultimo bollettino del dipartimento regionale registra altri 6 pazienti in terapia intensiva

Il bollettino del dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria comunica 228 nuovi positivi al Covid-19. In tutta la Regione ad oggi sono 39.370 le persone affette dal virus. I casi sono così suddivisi:

Cosenza: casi attivi 2.695 (47 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano; 6 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 2.612 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.797 (8.503 guariti, 294 deceduti).

Catanzaro: casi attivi 1.702 (24 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 4 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 1 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 11 in terapia intensiva; 1.662 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.841 (3.742 guariti, 99 deceduti).

Crotone: casi attivi 245 (16 in reparto; 229 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.710 (2.667 guariti, 43 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 434 (12 ricoverati, 422 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.250 (3.192 guariti, 58 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1.523 (77 in reparto all’azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 10 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.427 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13.814 (13.603 guariti, 211 deceduti).

Altra Regione o stato estero: casi attivi 50 in isolamento domiciliare; CASI CHIUSI 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 109, Catanzaro 17, Crotone 8, Vibo Valentia 24, Reggio Calabria 70.