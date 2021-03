Covid, il calendario delle vaccinazioni per gli over 80 nel Vibonese comune per comune

Sulla base delle dosi disponibili, in questa prima fase il piano di vaccinazione coprirà una fascia di ottuagenari pari al 25% della popolazione più anziana

Informazione pubblicitaria

In provincia di Vibo Valentia, la campagna di vaccinazione per gli over 80 entra oggi nel vivo. Sono 17 i punti vaccinali dislocati in tutto il territorio provinciale. I comuni faranno riferimento alle sedi individuate in accordo con le autorità sanitarie. Così come aveva anticipato l’Azienda sanitaria nei giorni scorsi «attualmente la disponibilità dei vaccini destinati agli over 80 è di circa 6mila dosi, la metà delle quali dovrà essere conservata per il secondo inoculo. Per garantire un’equa distribuzione territoriale viene una percentuale di over 80 uguale in tutti i comuni fino ad esaurimento delle scorte presenti». I soggetti aventi diritto sono 12.299 di cui 7.283 uomini e 5.016 donne. Di questi verranno vaccinati 3.075 (1.821 uomini e 1.254 donne).

Pertanto, il piano di vaccinazione coprirà in questa prima fase una fascia di ottuagenari pari al 25% della popolazione complessiva. La convocazione degli anziani viene stilata «secondo un criterio che tiene conto dell’anzianità decrescente (criterio della maggiore età)» e secondo le modalità indicate dall’azienda. La scelta delle sedi vaccinali è stata individuata per ordine alfabetico: si inizia dal comune di Acquaro e si termina con quello di Zungri. Ogni giorno le vaccinazioni si svolgeranno in quattro sedi diverse fino al completamento delle dosi stabilite.

Il calendario completo

9 marzo

Acquaro (Acquaro, Arena, Dasà e Dinami)

Cessaniti (Briatico e Cessaniti)

Filadelfia (Filadelfia, Francavilla Angitola e Polia)

Mileto (Francica, Ionadi, Mileto, San Costantino Calabro e San Gregorio d’Ippona)

11 marzo

Mongiana (Fabrizia, Mongiana, Nardodipace)

Monterosso (Vallelonga, Capistrano, San Nicola da crissa e Monterosso)

Nicotera (Joppolo, Limbadi e Nicotera)

Pizzo

13 marzo

Ricadi (Ricadi, Spilinga)

Rombiolo (Filandari, Rombiolo, San Calogero)

Sant’Onofrio (Filogaso, Maierato, Sant’Onofrio e Stefanaconi)

Serra San Bruno (Brognaturo, Serra San bruno, Simbario e Spadola)

16 marzo

Soriano Calabro (Gerocarne, Pizzoni, Sorianello, Soriano Calabro e Vazzano)

Tropea (Drapia, Pargheòia, Tropea)

Vibo 1 – Ospedale Vibo/ Vibo 2 – Vibo Marina

Zungri (Zaccanopoli, Zambrone e Zungri).