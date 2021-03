Partono (finalmente) i lavori sulla statale 18, domani apre il cantiere Anas: ecco i tempi – Video

I lavori dovrebbero terminare tra 4-5 settimane. Secondo le previsioni a fine aprile la strada sarà riaperta

Partirà domani il cantiere per la messa in sicurezza del costone che sovrasta la strada statale 18, interdetta al transito veicolare per il rischio caduta massi. L’arteria è chiusa dal 13 febbraio scorso, quando a seguito di abbondanti piogge, una frana provocò il distacco di alcuni massi anche di notevoli dimensioni. La circolazione venne immediatamente interdetta al transito.

Strada chiusa per rischio caduta massi

Ad oggi l’importante via che collega la città capoluogo e Vibo Marina è interrotta tra disagi e malumori degli automobilisti costretti a difficoltosi percorsi alternativi. Il terreno situato lungo il tracciato delle ex Ferrovie Calabro Lucane, in contrada Sughero, è di un privato che si sarebbe dovuto fare carico degli interventi di messa in sicurezza, così come intimatogli dal Comune. Non ricevendo risposte si è proceduto ai lavori in via d’urgenza che saranno eseguiti dall’Anas con fondi regionali.

La strada sarà riaperta a fine aprile

L’intervento terminerà nel giro di 4-5 settimane. Ciò consentirà di riaprire l’arteria a fine aprile. E domani all’apertura del cantiere ci sarà anche il prefetto di Vibo Francesco Zito che insieme al sindaco Maria Limardo e al responsabile dell’Anas, faranno il punto con la stampa per illustrare tempi e modalità dei lavori. L’intervento permetterà di mettere in sicurezza il costone che sovrasta una delle principali vie di comunicazione del vibonese.