Incidente sul lavoro nel Vibonese, un morto a Limbadi

Nonostante l’intervento dell’elisoccorso per un 72enne del luogo non c’è stato nulla da fare

Tragico incidente sul lavoro oggi a Mandaradoni di Limbadi, nel Vibonese. Per cause ancora in corso di accertamento, un 72enne del luogo, Francesco D’Alessandro, mentre stava eseguendo dei lavori di muratura in una sua proprietà è caduto da un’impalcatura precipitando rovinosamente a terra. Sul posto è arrivato l’elisoccorso per trasportare l’uomo all’ospedale di Catanzaro ma l’uomo – originario della frazione San Nicola De Legistis – è deceduto poco dopo per arresto cardiaco. Sul luogo dell’incidente si sono portati anche i carabinieri della locale Stazione per accertare eventuali responsabilità.