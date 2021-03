Covid, a Tropea i casi salgono a 25: quarantena per altre 23 persone in attesa del molecolare

Proprio nelle ultime ore emersi due nuovi positivi. Il sindaco Macrì invita la comunità a rispettare le norme anti-contagio: «Massima prudenza»

I contagi da coronavirus a Tropea raggiungono quota 25. Lo riferisce una nota del Comune, pubblicata sui social nelle scorse ore, nella quale si legge: «In base ai dati in nostro possesso, i soggetti attualmente positivi al Covid-19 sono 23 cui se ne sono aggiunti da qualche minuto ulteriori 2. Tali soggetti sono risultati positivi al tampone molecolare. Vi sono, di poi, 23 persone in quarantena fiduciaria precauzionale in attesa dell’esito del tampone molecolare».

L’ente amministrato dal sindaco Giovanni Macrì ricorda poi ai cittadini: «Si rammenta come il tampone rapido necessiti di convalida attraverso quello molecolare, pertanto la negatività o la positività al primo non assicura nulla, né in un senso né nell’altro, ed impone la massima prudenza. Questa la situazione».

Pertanto «il Comune informerà tempestivamente la popolazione non appena si avranno notizie puntuali e degne di nota».