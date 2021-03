Cronaca

Primo Piano Incidente a Briatico, grave centauro di 44anni: trasportato a Catanzaro Lo scontro si è verificato in località Sant'Irene nei pressi dell'ex Statale 522. Il motociclista è stato trasferito in ospedale in elisoccorso Di Redazione -

