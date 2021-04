Incidente stradale nel Cosentino, è di Filandari la donna deceduta

La 64enne a bordo di una Lancia Y si è scontrata con un tir che viaggiava in direzione di Rossano e Corigliano

Informazione pubblicitaria

E’ di Filandari la donna morta ieri in un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 106 all’altezza del raddoppio per il bivio di Sibari. Si tratta di Anna Maria Concetta Cutuli, di 64 anni, nata e residente a Filandari. La sua Lancia Y è andata ad impattare contro un tir e per la donna non c’è stato nulla da fare. La donna viaggiava da sola e, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con il tir mentre viaggiava sulla bretella che unisce la vecchia e la nuova strada Statale 106 dopo il passaggio a livello dinanzi alla caserma della Guardia di Finanza. L’autoarticolato viaggiava lungo la corsia sud in direzione di Corigliano e Rossano.

La donna, secondo i primi rilievi effettuati sul posto dalla polizia stradale, è morta sul colpo ed inutili si sono infatti rivelati anche i soccorsi dei sanitari del 118 accorsi sul luogo dell’incidente anche con l’ausilio dell’elisoccorso. L’intervento dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rossano, è servito a mettere in sicurezza i mezzi. Sul luogo dell’incidente si sono poi portati il medico legale e il pm per l’autorizzazione alla rimozione del corpo della donna rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto. La circolazione stradale è rimasta paralizzata per diverse ore.