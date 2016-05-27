Ennesima denuncia di degrado: le erbacce infestano i marciapiedi mentre continua la vergogna dei rifiuti abbandonati per strada. L’Ased ha finalmente attivato il servizio gratuito di ritiro a domicilio. Noi l’abbiamo testato, ecco com’è andata

Moderata Durant è uno dei quartieri più nuovi di Vibo Valentia, ed è in continua espansione. Le persone che vi risiedono hanno preferito vivere a ridosso della città, magari sperando di trovare maggiore tranquillità rispetto al centro cittadino. Tuttavia, come nel resto del capoluogo, anche nel quartiere periferico ci sono diverse complicazioni e disservizi. Tra questi, solo per citarne alcuni, erba alta, sporcizia, strade rotte e rifiuti. E arrivano puntuali anche le lamentele dei residenti. Uno di loro, in particolare, ci ha inviato immagini che testimoniano le condizioni in cui versa parte del quartiere.

Se pochi giorni fa il Parco urbano è stato ripulito in fretta e furia, per renderlo presentabile anche nei giorni della Fiera, non si può dire lo stesso delle aiuole nei pressi della zona residenziale. Le sterpaglie stanno inghiottendo i marciapiedi, per non parlare dei soliti rifiuti ingombranti, null’altro che il frutto dell’inciviltà di chi, evidentemente, non ha né amor proprio né rispetto per il quartiere. Eppure l’Ased, società reggina che gestisce la raccolta dei rifiuti in città, ha finalmente attivato il servizio di recupero dei rifiuti ingombranti, gratuito e a domicilio. Abbiamo chiamato il nuovo numero verde 800572060, raggiungibile dal telefono fisso, ed eseguito un test.

L’operatrice dall’altro capo del telefono è stata disponibile ed ha spiegato passo per passo il sistema. “Compiliamo il modulo telefonicamente – ci ha detto -, dopodiché il numero di riferimento verrà attaccato al rifiuto da smaltire. Bisognerà lasciarlo in strada la sera prima del giorno concordato: il martedì è dedicato ai rifiuti elettronici e agli elettrodomestici, mentre il venerdì tocca ai rifiuti non elettronici, e quindi mobili e ingombranti di vario genere”. E così è stato: la nostra vecchia poltrona, lasciata fuori dalla porta ieri sera, questa mattina di buon ora non c’era più.

È un servizio gratuito, che richiede un impegno minimo di tempo. Ma forse, per alcuni irriducibili, è ancora preferibile agire di notte, caricare tutto in macchina e abbandonare il proprio divano o il proprio frigorifero ai bordi delle strade.