Due corpi di fabbrica e un locale, per un valore stimato di 600mila euro, erano stati costruiti senza alcuna autorizzazione. La Guardia di finanza ha deferito il rappresentante legale e il progettista e segnalato un impiegato comunale

I finanzieri del Comando provinciale e del Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia, a conclusione di un’attività di indagine mirata alla prevenzione ed alla repressione delle violazioni in materia urbanistica e paesaggistica, hanno accertato la realizzazione, in una struttura privata sita nel comune di Drapia, di opere edilizie in totale assenza di titoli autorizzativi. In particolare, a seguito di uno dei voli di ricognizione, ordinariamente eseguiti dagli elicotteri in dotazione alla Sezione aerea della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, venivano osservate delle costruzioni presenti in seno ad un villaggio turistico che meritavano di essere approfondite attraverso specifici sopralluoghi sul posto.

Pertanto, le Fiamme gialle di Vibo Valentia si recavano, coadiuvati da un professionista esperto di edilizia, sull’area indicata dal mezzo aereo ed accertavano la presenza di due costruzioni rispettivamente edificate su uno e due livelli fuori terra e costituiti da otto locali adibiti prevalentemente ad attività commerciali ed un ulteriore manufatto adibito a deposito e parcheggio di autovetture, per un valore stimato di 600.000 euro e realizzate senza alcun preventivo titolo autorizzativo. Le Fiamme gialle hanno dunque proceduto al sequestro preventivo dell’area oggetto della violazione e deferito alla Procura delle Repubblica di Vibo Valentia per abusivismo e falso ideologico il rappresentante legale della struttura ed il progettista incaricato per la sua realizzazione, mentre una terza persona, impiegato nell’amministrazione comunale, è stato segnalato per omessa denuncia di reato nella qualità di pubblico ufficiale.