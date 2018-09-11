<p>Citazione diretta a <strong>giudizio</strong> del <strong>pm</strong> della Procura di Vibo Valentia, <strong>Filomena Aliberti </strong> <em>(in foto),</em> nei confronti di <strong>13 imputati</strong> coinvolti nell’inchiesta sugli <strong>immobili</strong> del quartiere <strong>“Buffetta” di Vibo,</strong> scattata ad aprile del 2016. <strong>A giudizio:</strong> Rosario Russo, 56 anni, di Vibo Valentia; Gabriele Corrado, 60 anni, di Vibo Valentia; Antonio Fusca, 43 anni, di Longobardi, frazione di Vibo; Domenico Fusca, 54 anni, originario di Stefanaconi, residente a Longobardi ma di fatto domiciliato a Vibo in località “Buffetta”; Elio Fusca, 44 anni, di Piscopio; Vittoria Fusca, 52 anni, di Vibo; Pietro Macrì, 53 anni, di Vibo; Leonardo Fusca, 51, di Stefanaconi; Francesco Ramondino, 67 anni, di Vibo; Salvatore Ramondino, 61 anni, di Vibo; Raffaele Russo, 83 anni, di Vibo; Antonietta Soriano, 66 anni, nata a Vibo Valentia e residente a Messina; Francesco Alessandria, architetto, 53 anni, di Vibo, già assessore ai Lavori Pubblici (in quota Forza Italia) della giunta comunale guidata da Elio Costa e dimissionario nell’aprile dello scorso anno. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-21058"></div>\n\n<strong> Le singole accuse.</strong> <strong>Francesco Alessandria, Rosario Russo e Gabriele Corrado,</strong> sono imputato poichè, ad avviso della Procura, quale proprietari, avrebbero iniziato, realizzato ed eseguito in località Buffetta di Vi9bo una lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, mediante la trasformazione, il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che, per le caratteristiche e la natura erano destinati a zona agricola, realizzando nel contempo fabbricati ad uso residenziale il cui accesso al lotto è consentito mediante una strada privata di lottizzazione dalla strada comunale denominata “via Cancello Rosso”, omettendo di realizzare opere di regimentazione idraulica per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. Accertato il 30 maggio 2011 con condotta permanente. <strong>Antonio Fusca</strong> è invece accusato di aver realizzato, “in violazione delle norme urbanistiche” ed in zona sismica, corpi di fabbrica destinati a civile abitazione, senza la previa redazione di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo. Stessa contestazione, ma per immobili diversi, anche nei confronti di <strong>Francesco e Salvatore Ramondino, Antonietta Soriano, Raffaele Russo, Domenico Fusca, Leonardo Fusca, Vittoria Fusca ed Elio Fusca.</strong> I cinque Fusca sono poi indagati, quali proprietari pro indiviso, per una lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio. <strong>Pietro Macrì</strong> è poi imputato quale legale rappresentate della “E.D.O. Consulting srl” , proprietaria e committente di alcune opere in località Buffetta che sarebbero state realizzate in difformità al permesso a costruire ed in zona agricola. Le opere, secondo l’accusa, sarebbero state realizzate non in base al progetto esecutivo e comunque senza la denuncia dei lavori al competente Ufficio regionale (ex ufficio del Genio Civile) e alla ripartizione Urbanistica del Comune di Vibo. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-21059"></div>\n\n<strong> Zona agricola non rispettata.</strong> Alcuni degli immobili di località “Buffetta”, secondo gli inquirenti, sono stati realizzati del tutto <strong>abusivamente</strong> e in alcuni casi poi condonati. In altri casi ci si trova invece dinanzi a costruzioni formalmente assentite con permessi rilasciati (conformemente alla variante al Prg denominata variante Karrer) per l’esercizio di<strong> attività di tipo agricolo,</strong> con progetti che prevedevano la destinazione del piano seminterrato o del piano terra a deposito attrezzi e prodotti agricoli. Tuttavia la <strong>Guardia di Finanza</strong> ha accertato che la gran parte degli immobili costruiti non sono in alcun modo collegati funzionalmente allo svolgimento di attività agricole. I 13 imputati dovranno comparire dinanzi al <strong>Tribunale monocratico di Vibo</strong> Valentia il 7 dicembre prossimo. </p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>