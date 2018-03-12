E’ giunta in serata alla centrale operativa della Compagnia carabinieri di Tropea una telefonata nella quale veniva riferito ai militari che poco prima, in via Togliatti a Rombiolo, un uomo aveva accoltellato un vicino di casa. I carabinieri, giunti sul posto, hanno identificato la vittima, un uomo di 46 anni, G. C., di Presinaci che ha fornito le prime indicazioni sull’autore dell’insano gesto e sulle motivazioni. Dopo pochissimi minuti, lo stesso aggressore, Raffaele La Rosa, 50enne del posto, non solo si è assunto la responsabilità del gesto ma ha dichiarato anche che la causa scatenante del litigio tra i due vicini sarebbe stata la lamentela, da parte dell’uno, riguardo al rumore che facevano i figli dell’altro mentre giocavano nel pianerottolo. La vittima, che presentava due grossi squarci alla faccia ed all’addome, controllato da personale dell’ospedale di Vibo Valentia, è stato operato e sarebbe fuori pericolo, nonostante abbia perso parecchio sangue. Raffaele La Rosa, che pure si è ferito alla mano con l’arma utilizzata per il delitto, un coltello a serramanico, dopo essere stato sottoposto alle cure dei medici dell’ospedale di Tropea è stato accompagnato nella sede della Compagnia carabinieri di Tropea dove è stato dichiarato – dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile – in arresto per l’ipotesi di reato di tentato omicidio. Si trova attualmente rinchiuso nel carcere di Vibo Valentia.

